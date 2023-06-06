У Новій Каховці зоопарк "Казкова Діброва" затопило після підриву Каховської ГЕС. У ньому проживали близько 300 тварин, але врятуватися змогли лише качки та лебеді.

Джерело: UAnimals.

Активісти розповіли, що поспілкувалися з керівництвом зоопарку “Казкова діброва”. Вони підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки.

“Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує”, – сказав представник зоопарку на умовах анонімності.

Зоопарк, розташований у Новій Каховці, опинився в окупації з першого дня повномасштабної війни. Росіяни обстрілювали територію парку, влаштували блокпост і допитували працівників зоопарку. Крім того, російські окупанти мінували територію навколо.

Тваринам вдавалося виживати завдяки небайдужим місцевим мешканцям, фермерам і волонтерам, які привозили для них їжу.

Джерела “Української правди” повідомили, що росіяни заборонили працювати сторожам зоопарку. Працівники могли приходити до тварин лише вранці, щоб їх погодувати. Після підриву Каховської ГЕС тварин ніхто не міг випустити з вольєрів.