Джерело: UAnimals.
Активісти розповіли, що поспілкувалися з керівництвом зоопарку “Казкова діброва”. Вони підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки.
“Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує”, – сказав представник зоопарку на умовах анонімності.
Зоопарк, розташований у Новій Каховці, опинився в окупації з першого дня повномасштабної війни. Росіяни обстрілювали територію парку, влаштували блокпост і допитували працівників зоопарку. Крім того, російські окупанти мінували територію навколо.
Тваринам вдавалося виживати завдяки небайдужим місцевим мешканцям, фермерам і волонтерам, які привозили для них їжу.
Джерела “Української правди” повідомили, що росіяни заборонили працювати сторожам зоопарку. Працівники могли приходити до тварин лише вранці, щоб їх погодувати. Після підриву Каховської ГЕС тварин ніхто не міг випустити з вольєрів.
- За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
- За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.
- Голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул закликав зменшити споживання води промисловістю у Кривому Розі через підрив Каховської гідроелектростанції.