У Кривому Розі буде діяти обмеження на споживання води внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС

Джерело: Олександр Вілкул в Telegram.

“У зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація дуже складна, але контрольована. У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів – тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище “Південне”, – йдеться у дописі.

Також очільник МВА наголосив, що для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 до 05:00. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання. У місті також заборонено полив зі шлангів.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.