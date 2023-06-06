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У Кривому Розі буде діяти обмеження на споживання води внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС

Голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул закликав зменшити споживання води промисловістю у Кривому Розі через підрив Каховської гідроелектростанції.

Вівторок, 6 червня 2023, 15:32
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Джерело: Олександр Вілкул в Telegram.

“У зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація дуже складна, але контрольована. У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів – тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище “Південне”, – йдеться у дописі.

Також очільник МВА наголосив, що для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 до 05:00. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання. У місті також заборонено полив зі шлангів.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.
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