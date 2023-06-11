Джерело: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша.
“Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!” — зазначено у повідомленні.
Під час операції захисники України взяли в полон російських військових. Від них вони отримали інформацію, яка може допомогти надалі деокуповувати українську землю.
На Донеччині розташовано два населених пункти Благодатне: на півночі від Бахмута, найгарячішої точки на фронті, та неподалік від адмінмежі із Запорізькою областю, на південь від смт Велика Новосілка Волноваського району.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала підрив загарбниками Каховської ГЕС, заявивши, що враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило “звузити” можливу географію активних дій ЗСУ.