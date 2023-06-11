Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала підрив загарбниками Каховської ГЕС, заявивши, що враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ.

Джерело: Ганна Маляр в Telegram.

За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

“Тому, стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Вочевидь він здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки”, – пояснила Маляр.

Також заступниця міністра оборони додала, що руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Як повідомляли #Букви, руйнування Каховської ГЕС фізично змінює лінію фронту на півдні, але не обов’язково таким чином, що перешкоджатиме давно спланованому контрнаступу України з її нещодавно придбаним арсеналом західної зброї.

“Це матиме певний вплив, оскільки суттєво змінився ландшафт майбутнього поля бою, змінилася навіть сама лінія фронту. Але це не критична зміна, – розповіла місцевим ЗМІ речниця Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк.

Вона додала, що військові передбачали, що Росія підірве дамбу. Про це попередив і президент України Володимир Зеленський.