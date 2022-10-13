У деокупованому Куп'янську Харківської області викрито колаборантку. Жінка збирала "податки" для російських окупантів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зрадницею виявилася місцева жителька Куп’янська. Вона обіймала посаду головного державного інспектора міста й перейшла на бік ворога. Під час окупації жінка стала працювати у так званій “Налоговой службе Харьковской ВГА”.

На так званій “посаді” вона брала участь у нарадах з підприємцями району. Жінка переконувала місцевих сплачувати “податки” на користь РФ.

Зрадниця схиляла колег-податківців залишатися в окупації та працювати з росіянами.

Жінку затримали. Їй оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує 15 років за ґратами або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.