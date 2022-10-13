Інформаторку російських загарбників, яка передавала відомості про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі, засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, інформаторка ворога, яку було затримано у Покровському районі Донецької області, отримала 9 років ув’язнення. Вона передавала інформацію про розташування підрозділів та пересування техніки українських військових на Донбасі.

У суді підтверджено зібрані слідчими докази, зокрема факти передачі координат складу боєприпасів ЗСУ поблизу Покровська, інформації про чисельність підрозділу українських сил оборони в районі, а також маршруту переміщення колони броньованої техніки та військового транспорту Збройних сил України.

Відтак своїми діями інформаторка поставила під загрозу життя великої кількості українських військовослужбовців. Лише завдяки своєчасному реагуванню сил оборони, підрозділ Збройних сил вчасно змінив позиції.

Інформаторку засуджено до 9 років позбавлення волі і визнано винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України). Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, що нещодавно до 15 років позбавлення волі було засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ з позивним “Професор”, якого визнали винним у державній зраді.

Під час слідства встановлено, що чоловік з власної ініціативи співпрацював з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.