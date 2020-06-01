Вбивство Шеремета: матеріали щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь об’єднали в одну справу

У Нацполіції відзвітували про стан розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Матеріали щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об'єднали і відкрили для ознайомлення.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

В цілому майже за чотири роки розслідування правоохоронці зібрали понад 200 томів інформації.

“Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали виробництва налічують більше двохсот томів: 38 томів – щодо трьох підозрюваних, понад 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів і замовників цього злочину”, – йдеться в повідомленні.

Матеріали щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь виділили в окреме провадження і відкрили для ознайомлення.