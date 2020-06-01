Вбивство Шеремета: матеріали щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь об’єднали в одну справу

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
В цілому майже за чотири роки розслідування правоохоронці зібрали понад 200 томів інформації.
“Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали виробництва налічують більше двохсот томів: 38 томів – щодо трьох підозрюваних, понад 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів і замовників цього злочину”, – йдеться в повідомленні.
Матеріали щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь виділили в окреме провадження і відкрили для ознайомлення.
26 травня Печерський суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.
25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.
Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.
- На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.