Хімік-органік з Північно-Західного університету, що в американському штаті Мічиган, разом зі своєю командою розробили молекулярний інструмент, який націлений і пригнічує (пригнічує) одну з основних механізмів безсмертя клітини: фермент теломерази. Цей фермент виявлений в більш ніж 90% ракових клітин людини.

Про це повідомляється на сайті университету.

Однією з ознак раку є безсмертя клітин.

Нормальні клітини мають ген теломерази, але він зазвичай не експресується.

“Теломераза є основним ферментом, який дозволяє раковим клітинам жити вічно. Ми хочемо замкнути це безсмертя. Тепер ми розробили першу в своєму роді невелику молекулу, яка необоротно зв’язується з теломеразой, відключаючи її активність. Цей механізм пропонує новий шлях лікування раку і розуміння клітинного старіння”, – сказав Карл Шейдт, який очолював дослідження.

Десять років тому Шейдта заінтригувала біологічна активність хролактоміцину, який продукується бактеріями, і було показано, що він пригнічує теломерази.

Шейдт і його команда використовували хролактоміцин в якості відправної точки в розробці своїх молекул. За ці роки вони винайшли понад 200 сполук, і з’єднання, яке вони називають NU-1, було найефективнішим з протестованих. Його синтез дуже ефективний, займає менше п’яти кроків.

Всі людські клітини мають тіломіри, короткі послідовності ДНК, які закривають кінці кожного ланцюга ДНК. Їх робота полягає в захисті наших хромосом і ДНК. Коли клітина ділиться, тіломіри стають коротшими, до тих пір поки вони більше не зможуть виконувати свою роботу. Далі слідує природна загибель клітин.

У ракових клітинах навпаки – без лікування при розвитку пухлини тіломіразм копіюють тіломіри безліч разів, подовжуючи їх. Таким чином клітини стають безсмертними, оскільки порушується природний процес укорочення тіломірів.

Знамениті клітини HeLa, виділені з тканини раку шийки матки Генрієтти Лакс в 1950-х роках, все ще діляться.

Поточні результати отримані в рамках експериментів на культурах клітин людини. Тепер вчені мають намір посилити дію NU-1 і протестувати лікування на тварин.