Про це повідомляється на сайті университету.
Однією з ознак раку є безсмертя клітин.
Нормальні клітини мають ген теломерази, але він зазвичай не експресується.
“Теломераза є основним ферментом, який дозволяє раковим клітинам жити вічно. Ми хочемо замкнути це безсмертя. Тепер ми розробили першу в своєму роді невелику молекулу, яка необоротно зв’язується з теломеразой, відключаючи її активність. Цей механізм пропонує новий шлях лікування раку і розуміння клітинного старіння”, – сказав Карл Шейдт, який очолював дослідження.
Десять років тому Шейдта заінтригувала біологічна активність хролактоміцину, який продукується бактеріями, і було показано, що він пригнічує теломерази.
Шейдт і його команда використовували хролактоміцин в якості відправної точки в розробці своїх молекул. За ці роки вони винайшли понад 200 сполук, і з’єднання, яке вони називають NU-1, було найефективнішим з протестованих. Його синтез дуже ефективний, займає менше п’яти кроків.
Всі людські клітини мають тіломіри, короткі послідовності ДНК, які закривають кінці кожного ланцюга ДНК. Їх робота полягає в захисті наших хромосом і ДНК. Коли клітина ділиться, тіломіри стають коротшими, до тих пір поки вони більше не зможуть виконувати свою роботу. Далі слідує природна загибель клітин.
У ракових клітинах навпаки – без лікування при розвитку пухлини тіломіразм копіюють тіломіри безліч разів, подовжуючи їх. Таким чином клітини стають безсмертними, оскільки порушується природний процес укорочення тіломірів.
Знамениті клітини HeLa, виділені з тканини раку шийки матки Генрієтти Лакс в 1950-х роках, все ще діляться.
Поточні результати отримані в рамках експериментів на культурах клітин людини. Тепер вчені мають намір посилити дію NU-1 і протестувати лікування на тварин.
- Раніше міжнародна команда вчених вперше повністю розшифрувала генетичну інформацію 38 видів ракових клітин. Це може стати проривом у лікуванні онкозахворювань.