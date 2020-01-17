Американські вчені з'ясували, що у людей з високим рівнем емоційного вигоряння частіше розвивається серцева аритмія.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в медичному журналі European Journal of Preventive Cardiology.

Група вчених під керівництвом Альваро Алонсо з Університету Еморі (Атланта, США) протягом 25 років спостерігала за 11 445 людьми у віці близько 57 років. Досліджували вимірювали ряд параметрів випробовуваних, пов’язаних зі здоров’ям серцево-судинної системи: тиск, концентрацію холестерину і глюкози в крові, наявність хвороб серця, особливості електрокардіограми.

За результатами ЕКГ також визначали наявність фібриляції передсердь — за час спостереження вона розвинулася у 2220 чоловік, тобто майже у кожного п’ятого учасника дослідження.

Фібриляція передсердь або миготлива аритмія — найбільш поширене серед серцевих захворювань, пов’язаних з порушенням серцевого ритму. Сама по собі миготлива аритмія не може викликати смерть пацієнта, але підвищує її ризик в майбутньому. Причини недуги досі неясні, проте серед можливих факторів ризику іноді називають психологічні.

Тому дослідники пропонували випробовуваним також проходити опитування для оцінки рівня їхньої агресії та ступеня емоційного вигоряння. В результаті спостережень, що тривали чверть століття, їм вдалося з’ясувати, що ризик розвитку миготливої ​​аритмії у людей з найвищими балами за шкалою вигоряння на 20 відсотків вище, ніж у людей з найнижчими.

Механізм, який міг би їх зв’язати, поки невідомий, проте автори роботи припускають, що тут може бути замішано запалення. При вигорянні може бути порушена реакція організму на стрес, в результаті чого розвивається запалення, яке, в свою чергу, може вплинути на роботу серцевого м’яза.