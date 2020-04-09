Про це повідомляють #Букви.

Під час уроку на тему “Австралія. Загальна характеристика” для десятикласників вчителька географії, показуючи указкою на карту, сказала:

“Територія Австралійського Союзу включає в себе повністю материк Австралія, острів Тасманія та острова в Тихому й Атлантичному океані”.

Вчителька Всеукраїнської онлайн-школи переплутала океани, розповідаючи про Австралію Онлайн школа, яку ми заслужили?На цей раз урок географії, на якому вчителька Всеукраїнської онлайн-школи переплутала океани, розповідаючи про Австралію 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Букви am Mittwoch, 8. April 2020

Але, як відомо, східне узбережжя Австралії омивають Тасманове та Коралове моря Тихого океану, а західне і південне — Тиморське та Арафурське моря Індійського океану.

У свою чергу Атлантичний океан розташований між Гренландією та Ісландією на півночі, Європою та Африкою на сході, Північною та Південною Америкою на заході та Антарктидою на півдні. Узбережжя Австралії він не омиває.