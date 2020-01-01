Кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння буде введена з 1 липня 2020 року, а не з 1 січня.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що з 1 січня в Україні вводиться кримінальна відповідальність за водіння у п’яному вигляді. Але це не відповідає дійсності, так, як 18 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування введення інституту кримінального проступку, в якому і прописала дана відповідальність.

“Цей документ переносить на 1 липня 2020 року дату набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” від 22 листопада 2018 року, який передбачає створення інституту кримінального проступку”, – зазначається в законі.

Цей інститут мав запрацювати з 1 січня 2020 року, однак не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ. Нова дата – 1 липня – “допоможе уникнути ризиків … і дозволить належним чином підготуватися до впровадження змін”.