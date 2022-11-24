Угорщина погодилася на фінансову допомогу Україні у межах пакету Євросоюзу на 18 млрд євро. Країна схвалила виділення 187 млн євро свого внеску.

Про це повідомило Reuters .

Пакет допомоги передбачено на 2023 рік.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана заявив, що готовий внести свою частку. Утім, вони додали, що хочуть платити на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

“Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України”, — йдеться в постанові уряду.

У документі зазначено, що з Україною мають розпочати перемовини. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має працювати над розробкою угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Єврокомісія буде позичати кошти на ринках капіталу, щоб забезпечити кредити. Україна має погасити їх протягом 35 років.

Зазначимо, що допомогу мають схвалити Європейський парламент та 27 держав-членів ЄС. Угорщина заявила, що не буде брати участі у спільному запозиченні.