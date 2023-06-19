За посередництва Російської православної церкви (РПЦ) до Угорщини транспортували 11 українських військовополонених. Українська сторона дізналася про передачу своїх громадян до третьої країни зі ЗМІ, оскільки уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Нині МЗС України вимагає допустити консула до полонених, яких Будапешт утримує в ізоляції.

Джерело: Atv.hu.

Чому Угорщина утримує українців

Угорське видання написало про публічні заяви віцепрем‘єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна щодо утримання українських громадян. Проте це рішення не було погоджено з Україною. Утримання українських військових пояснюють їхнім “підкарпатським походженням”.

Водночас всі ці військові є громадянами України, тому “їхня передача до будь-якої третьої країни неможлива без згоди та безпосередньої участі України”. Угорський політик заявив, що це є “жестом РПЦ щодо Угорщини”.

“Це мій людський і патріотичний обов’язок”, – заявив віцепрем’єр-міністр із церковних питань.

Перша реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ дізнався про передачу 11 українців угорського походження з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

“Українська сторона передала звернення – надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених”, – наголосив речник.

9 червня до міністерства було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

Більше про утримання військовополонених розповів омбудсмен

За словами в радника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліна в коментарі “Суспільному“, нині невідомо, на яких підставах військові перебувають в Угорщині, і чому їх не відпускають в Україну.

“Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання, на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи і МЗС”, – уточнив він.

Невідомо, якими є умови їхнього утримання. Полонені мають лімітований час для зустрічі з рідними, які мають приїхати до Угорщини. Після цього їх везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Фактично родичі не знають про місце та умови утримання, оскільки мають годину – максимум дві на спілкування. “Це перший нам відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців. Ми вважаємо, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни”, – пояснив радник Уповноваженого. Також родичам не повідомляють щодо перспектив повернення українців додому. У результаті офіційних перемовин не було отримано відомостей про імена утримуваних. МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених У новій заяві речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Київ укотре звернувся до Будапешта щодо полонених. “МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу”, – зазначив Ніколенко. Протягом останніх днів всі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Деяких родичів угорська влада запевняла про нібито вільний статус українських захисників в їхній країні, але інформація не відповідає дійсності.

Передані до Угорщини Росією українці утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб та їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. “Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються. Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод”, – наголосив речник МЗС. Українська сторона заявила про готовність максимального сприяння у возз’єднанні захисників із рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.