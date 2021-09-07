Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив вболівальникам відвідувати виїзні матчі, що проводяться під його егідою.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

“Заборона уболівальникам відвідувати виїзні матчі змагань УЄФА не продовжується; рішення також залежатиме від національних/місцевих органів влади”, – йдеться у заяві.

УЄФА прийняв таке рішення у на основі результатів вакцинації проти коронавірусу у Європі, а також рішень багатьох країн дозволити вакцинованим та тим, хто подолав COVID-19, вільно пересуватися через кордон та відвідувати публічні заходи без додаткових тестувань.

Зазначається, що фанатів зобов’яжуть дотримуватися обмежень на подорожі та інших обмежень, встановлених владою відповідних країн у зв’язку з пандемією.