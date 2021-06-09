Згідно з моніторингом, проведеним Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, загальнонаціональні телеканали "Україна", "1+1", "Інтер" та ICTV у вечірньому прайм-таймі (з 18:00 до 22:00) не дотримуються вимог обов’язкового обсягу мовлення державною мовою.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції етерних каналів. Загальна тривалість етерного часу з 18:00 до 22:00 на кожному з телеканалів складає 28 годин.

Зазначається, що відповідно до частини 2 статті 10 закону України “Про телебачення та радіомовлення”, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють етерне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75 відсотків від загальної тривалості передач та/або фільмів у проміжку часу між 18.00 та 22.00, а не від загальної тривалості контенту.

При цьому, загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу “Україна” становила 79,8%, в тому числі державною мовою – 55,8%, недержавною – 24%, тривалість реклами, в тому числі, анонсів – 20,2%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 69,9% (менше 75%).

Водночас, на телеканалі “1+1” загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення становила 77,3% (державною мовою – 54,8%, недержавною – 22,5%), тривалість реклами – 22,7%. Частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 70,9% (менше 75%).

Загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу “Інтер” становить 79,3% (державною мовою – 57,8, недержавною – 21,5%), тривалість реклами – 20,7%. Частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 72,9% (менше 75%).

Крім того, на “ICTV” загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу становить 79,4% (державною мовою – 63,7%, недержавною – 15,7%), тривалість реклами – 20,6%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 80,2% (більше 75%).

Результати моніторингу згідно з чинним законодавством України передані Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.