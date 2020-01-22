Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про підписання меморандуму з основним німецьким залізничним перевізником Deutsche Bahn.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба голови уряду.

“Шойно Міністерство інфраструктури підписало “Меморандум про взаєморозуміння” із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn”, – йдеться в повідомленні.

Гончарук наголошує, що такий альянс є “логічним продовженням Плану реструктуризації “Укрзалізниці”, анонсованого Президентом Володимиром Зеленським.

“Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня в Києві ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме Україна повністю збереже за собою контроль над “Укрзалізницею”. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства”, – сказано в повідомленні.

Прем’єр підкреслив, що ні про які продаж або оренду “Укрзалізниці” не йдеться.