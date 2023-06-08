Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про надання Україні допомоги у зв'язку із підривом росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: Twitter Макрона

Французький президент зауважив, що поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому солідарність з українцями після підриву Каховської ГЕС.

“Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом вже найближчих годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб”, – наголосив Макрон.

Додамо, що також уряд Литви оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.

Натомість, як розповів президент України Володимир Зеленський, ООН та Червоний Хрест не відповіли на запит України про допомогу постраждалим внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Тим часом Російський Червоний Хрест активно допомагає виплатами жителям Шебекіного (Бєлгородська область РФ).