Джерело: Twitter Макрона
Французький президент зауважив, що поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому солідарність з українцями після підриву Каховської ГЕС.
“Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом вже найближчих годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб”, – наголосив Макрон.
Додамо, що також уряд Литви оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.
Натомість, як розповів президент України Володимир Зеленський, ООН та Червоний Хрест не відповіли на запит України про допомогу постраждалим внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Тим часом Російський Червоний Хрест активно допомагає виплатами жителям Шебекіного (Бєлгородська область РФ).
- Вночі 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, що спричинило затоплення значної частини Херсонської області. Низка країн світу та політичні діячі засудили підрив греблі та пообіцяли направити Україні допомогу для подолання наслідків. Водночас жодна країна світу не запропонувала направити до України рятувальників, які б допомогли евакуювати людей і тварин, тоді як Україна – навіть під час повномасштабної війни проти РФ – відправила своїх рятувальників для ліквідації наслідків потужного землетрусу у Туреччині.