Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Глава Української держави Володимир Зеленський відвідав сьогодні Одесу, де підтвердив готовність України відновити експорт зерна на світовий ринок морським шляхом.
Він додав, що тепер Україна в очікуванні сигналу від партнерів щодо початку транспортування.
“Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити”, – написав президент України.
Зауважимо, що сьогодні до Одеси також прибули посли країн G7 (Велика сімка), щоб перевірити готовність Одеського порту до запуску зернового коридору.
- Нагадаємо, 22 липня, у Стамбулі підписано договір між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо деблокади українських портів. Один із пунктів угоди – заборона атакувати порти, з яких відбуватиметься експорт зерна. Однак вже через добу РФ завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.