Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відновити експорт зерна морем з Одеського порту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава Української держави Володимир Зеленський відвідав сьогодні Одесу, де підтвердив готовність України відновити експорт зерна на світовий ринок морським шляхом.

Він додав, що тепер Україна в очікуванні сигналу від партнерів щодо початку транспортування.

“Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити”, – написав президент України.

Зауважимо, що сьогодні до Одеси також прибули посли країн G7 (Велика сімка), щоб перевірити готовність Одеського порту до запуску зернового коридору.