Українські авіакомпанії звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.

Він зазначив, що поговорив по телефону з міністром економіки та сталого розвитку Грузії Наталією Турнава. Криклій нагадав, що Грузія готується відкрити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів з 1 липня.

“Ми готові швидко і синхронно діяти, щоб в координації з міністерствами закордонних справ обох країн відновити регулярні пасажирські авіаперевезення”, – написав міністр.