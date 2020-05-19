Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.
Він зазначив, що поговорив по телефону з міністром економіки та сталого розвитку Грузії Наталією Турнава. Криклій нагадав, що Грузія готується відкрити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів з 1 липня.
“Ми готові швидко і синхронно діяти, щоб в координації з міністерствами закордонних справ обох країн відновити регулярні пасажирські авіаперевезення”, – написав міністр.
- 15 червня – головна орієнтовна дата для початку міжнародного туризму. Свої кордони вже готова відкрити навіть Італія, а Хорватія приймає туристів по-тихому.