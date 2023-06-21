Джерело: Aljazeera
Сунак зазначив, що Україна “до цієї жахливої війни… це була житниця Європи, яка щомісяця експортувала мільйони тонн продовольства та зерна, входила до п’ятірки найбільших експортерів залізної руди та сталі, лідер у сфері енергетики”.
Він додав, що “війна лише довела, наскільки багато може запропонувати Україна”.
Ріші Сунак також оголосив про нову систему страхування воєнних ризиків, спрямовану на допомогу підприємствам інвестувати в охоплену війною країну.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час Конференції з відновлення України у Лондоні розповів, яку допомогу отримає Українська держава від своїх союзників та міжнародних організацій.