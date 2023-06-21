Відкриваючи конференцію з відновлення України у Лондоні, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак сказав, що Україна є інвестиційною можливістю.

Джерело: Aljazeera

Сунак зазначив, що Україна “до цієї жахливої ​​війни… це була житниця Європи, яка щомісяця експортувала мільйони тонн продовольства та зерна, входила до п’ятірки найбільших експортерів залізної руди та сталі, лідер у сфері енергетики”.

Він додав, що “війна лише довела, наскільки багато може запропонувати Україна”.

Ріші Сунак також оголосив про нову систему страхування воєнних ризиків, спрямовану на допомогу підприємствам інвестувати в охоплену війною країну.