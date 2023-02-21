Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України та поповнення запасів союзників. З цією метою сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, тих, хто купує, і урядів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Брюсселі на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО разом з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Головною темою переговорів стало посилення обороноздатності України. Відтак Україна, ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм між українськими виробниками та підприємствами країн ЄС і НАТО для оптимізації виробництва озброєнь для українських потреб.

Міністр висловив вдячність країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги Україні у сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.

“У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни”, – зазначив Дмитро Кулеба.

Також міністр запропонував розпочати підготовку українських пілотів в межах вже існуючих механізмів ЄС і НАТО.

Крім того, очільник МЗС України заявив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.