Офіційні особи США вважають, що всередині Росії проукраїнські агенти здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня. Проте їх запустили у Росії, а не з території України.

Невідомо до яких саме випадків було залучено мережу проукраїнських оперативників. Водночас у США схиляються до думки, що Україна розвинула диверсійні осередки всередині Росії. Вони складаються з проукраїнських осіб і оперативників, добре навчених веденню такого роду війни.

Ймовірно, вони отримали дрони українського виробництва. Двоє неназваних американських чиновників заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-які удари безпілотниками були завдані з використанням наданих США дронів.

За словами офіційних осіб, не можна сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники у тил ворога. Водночас джерела видання ствердили, що для цього використали добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправки безпілотників або їх компонентів до Росії, де їх потім могли зібрати.

Також особа в європейській розвідці зауважила, що російсько-український кордон – великий. У зв’язку з цим його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди.

“Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання – проблема кожного, тому готівка творить дива”, – сказав він.

Невідомо, хто саме причетний до створення мережі агентів, але у США підозрюють українську розвідку. Президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що мають право робити служби безпеки та розвідки, але, за словами двох джерел, не кожна операція потребує його підпису.