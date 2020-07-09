Про це повідомляється в аналітичному огляді, який був опублікований на сайті НАТО

“Агресивні дії Росії проти України серйозно підірвали євроатлантичну безпеку. Україна робить конструктивні кроки для врегулювання ситуації. Але ключовим фактором для нормалізації відносин між НАТО, Росією та Україною залишається визнання Росією суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Зняття санкцій за умови відсутності значних кроків у цьому напрямку могло б підірвати довіру до Заходу і привести до ризиків подальшої дестабілізації”, – сказано в статті.

Водночас в матеріалі наголошується, що після незаконної анексії Криму Росією пройшло вже 6 років, а в подальшому порушення супроводжувалося діями для дестабілізації ситуації в східних областях України, де Росія підтримувала бойовиків, а потім і направила туди свої війська.

“У відповідь союзники по НАТО твердо підтримали суверенітет і територіальну цілісність України. Альянс здійснив найбільше посилення своєї колективної оборони з часів завершення холодної війни. Він зупинив співпрацю з Росією, в той же час, залишаючись відкритим до діалогу. Західні держави ввели санкції проти Москви”, – сказано в публікації.

До того ж в статті висловлюється критичне ставлення по відношенню до позицій на Заході на користь “прагматичного підходу” в стосунках з Москвою.

“Союзники по НАТО дуже чітко вказали, що продовжують вірити в стратегічну важливість партнерства з Росією, яке має грунтуватися на повазі до міжнародного права. Але вони не можуть і не будуть йти на компроміси щодо принципів, на яких базується сам Альянс, безпека Європи і Північної Америки. Росія добровільно прийняла порядок, заснований на правилах, який був основою європейської безпеки. Цей порядок, який включає Гельсінський заключний акт, Паризьку хартію і Основоположний акт НАТО-Росія, відповідає інтересам всіх країн в Європі і принципам суверенної рівності і неподільності безпеки. Він не ворожий до Росії і не застарілий”, – йдеться в статті.

На думку автора, територіальна цілісність і суверенітет України лежить в основі європейського порядку, а тому інтереси України повинні враховуватися в повній мірі.

“Санкції є правомірним контрзаходом у відповідь на порушення Росією міжнародного законодавства, який одночасно дозволяє уникати подальшої військової ескалації. Вони спрямовані проти представників російської еліти, які несуть відповідальність за дії, спрямовані на підрив, або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Вони також впливають на довгостроковий розвиток нафтового, газового і банківського секторів РФ, щоб переконати російське керівництво в необхідності зміни курсу. Санкції – це відповідна міра, і вони не спрямовані проти населення Росії. Очевидно, що боротьба за незалежність залишається національним завданням самої України. Українцям доведеться вирішувати, яким чином відновлювати територіальну цілісність, не підриваючи при цьому суверенітет і незалежність. Українці повинні самі вирішувати своє майбутнє. Вони чітко проголосили, що хочуть жити в заможній і мирній країні, яка буде тісно пов’язана з європейськими демократіями. В майбутньому більшість українців бачать країну в Європейському Союзі і в НАТО. У цих зусиллях Україні необхідна підтримка Заходу”, – сказано в матеріалі.