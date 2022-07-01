Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за допомогою відеозв'язку виступила перед депутатами Верховної Ради України. Вона запевнила, що Україна має чітку європейську перспективу, однак шлях до членства у ЄС буде тривалим та вимагатиме напруженої роботи.

Відео зі зверненням Урсули фон дер Ляєн опубліковано у її Twitter-акаунті.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна отримала статус кандидата на членство у ЄС, що ще 5 місяців тому здавалось неймовірним.

Фон дер Ляєн додала, що Європа не припинить у всьому підтримувати Україну. Ця підтримка триватиме до того моменту, поки Україна офіційно не стане членом Європейського Союзу.

Однак для того, щоб зберегти статус кандидата у ЄС, а у майбутньому повноцінно приєднатись до європейської сім’ї, Україні потрібно якомога швидше провести чимало важливих реформ.

Зокрема ухвалити закон про ЗМІ, закони про зменшення впливу олігархів, а також призначити очільників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

“Зараз цим відомствам потрібні зуби та потрібні люди на керуючих посадах. У найкоротші терміни потрібно призначити голову САП та нового директора НАБУ”, – сказала вона.

З успіхів України фон дер Ляєн відзначила ухвалення антиолігархічного закону. Вона зауважила, що Україна стала першою країною у східному партнерстві, яка ухвалила такий закон.

Окрім цього президента Єврокомісії наголосила на важливості реформи Конституційного суду.

“Законодавство необхідне для процедур відбору суддів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Інститути повинні ожити, щоб виправдати надії вашого народу”

Водночас Урсула фон дер Ляєн зауважила: Європа розуміє, що в Україні триває повномасштабна війна. Тому поки що квапити Київ з виконанням необхідних вимог ЄС не буде.