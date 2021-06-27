Про це у Facebook повідомив прем’єрміністр Денис Шмигаль.
За його словами, 7 років тому Україна і ЄС підписали економічну частину Угоди про асоціацію. І за останні п’ять років цю угоду виконано на 54%.
“Також в найближчі кілька років ми плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 “безвізів” в різних сферах. Йдеться про “промисловий безвіз”, “авіаційний безвіз”, “цифровий безвіз”, “енергетичний безвіз” і “митний безвіз”, – зазначив прем’єр.
Шмигаль уточнив, що при “промисловому безвізі” українські виробники зможуть отримувати європейські сертифікати прямо в Україні, “авіаційний безвіз” дозволить спростити допуск авіакомпаній на внутрішні ринки.
“Митний безвіз” скоротить простір для махінацій, “енергетичний безвіз” зробить ринок електроенергії більш конкурентним і прозорим, а “цифровий безвіз” дозволить Україні стати частиною цифрового ринку ЄС.
- 20 травня Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.
- 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують через місяць. Зокрема, сертифікати вакцинації запустили Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща.
- У МОЗ повідомляли, що Україна бере участь робочих групах Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського союзу щодо запровадження COVID-сертифікатів. Влада готова запустити документи з 1 липня.