В Україні можуть відмовитися від сезонного переведення годинників задля гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Однак спершу відповідне рішення мають ухвалити в ЄС.

Про це 23 жовтня повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У відомстві нагадали, що сезонне переведення годинників в Україні відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13.05.1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”. Жодних офіційних рішень про скасування цієї постанови не було.

У неділю, 25 жовтня 2020 року о 4:00 за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 годину назад.

На території Європейського союзу діє аналогічний механізм обчислення часу. Однак Європейська комісія ініціювала розгляд питання щодо скасування переведення годинника двічі на рік. До квітня 2021 року всі країни ЄС повинні визначитись, на якому часі вони залишаться: літньому чи зимовому.

“У разі прийняття на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде запропоновано Кабінету міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України”, – зазначили у Мінекономіки.