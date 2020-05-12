Україна може втратити 600 млн євро макрофінансової допомоги, якщо не прийме закон про внутрішній водний транспорт.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Битва за Дніпро: як Тищенко звинуватив “Нібулон” у підкупі депутатів, а Україна може втратити 600 мільйонів євро”.

24 квітня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт №1182-1Д “Про внутрішній водний транспорт”. Він має сформувати “правила гри” для перевезень річкою так, щоб інвестиції в розвиток цього виду транспорту давали ефект для усієї економіки України: загальнопоширеним є порівняння, що одна баржа може замінити собою мінімум 200 вантажівок, які більше не “битимуть” українські дороги.

Після прийняття в першому читанні Рада відправила документ в транспортний комітет на доопрацювання до другого читання.

І на цьому тлі Микола Тищенко як заступник голови профільного комітету ВР став причиною нового скандалу. Нардеп разом із колегою з фракції Ігорем Негулевським 7 травня заявив, що “Нібулон” як власник найбільшого флоту річкових барж підкупив окремих депутатів та профільні бізнес-асоціації, щоб не допустити ухвалення законопроєкту №1182-1Д в цілому.

Варто зазначити, що Тищенко поставив під загрозу отримання 600 млн євро макрофінансової допомоги.

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