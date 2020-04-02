Україна запускає безперервні поставки медичних засобів різного типу з Китаю. Це необхідно для забезпечення безперервного захисту медпрацівників, які лікують пацієнтів, хворих COVID-19.

Про це в Facebook повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Черговий український літак вже в Китаї. Він повинен доставити в Україну звичайні захисні маски, які будуть продавати в аптечних мережах.

“З сьогоднішнього дня наш повітряний міст працює в наступному режимі. Як тільки один літак вилітає з Китаю – йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так щодня. Без перерв і вихідних”, – написав Тимошенко.

Також він додав, що польоти для приватних аптечних мереж оплачують їх власники, а уряд допомагає з логістикою – домовляється з перевізниками про транспортування фактично за собівартістю і про дозвіл на переліт.