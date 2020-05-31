Україна не розробляє вакцину проти коронавірусу COVID-19, оскільки в нашій країні немає необхідних для цього лабораторних потужностей.

Про це заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в світі ведеться близько 70 розробок вакцини проти коронавірусу. Деякі з них вже вийшли на другу і третю стадії клінічних досліджень.

Але українських розробок немає.

“Близько 70 розробок йде вакцини проти коронавірусної хвороби. Так, це не швидкий час. І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень… Українських розробок серед них немає”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що Міністерство охорони здоров’я України консультувалося з українськими вченими з цього приводу, і ті заявили про брак лабораторних потужностей.

“Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні надіятися на розробку вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини”, – наголосив Ляшко.