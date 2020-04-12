Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів”, – розповів Ляшко.
- Раніше австралійські вчені з університету Монаша і Королівського госпіталю в Мельбурні виявили, що антипаразитарний препарат івермектин протягом 48 годин може пригнічувати присутність COVID-19 в клітинах організму.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я відреагували на пропозицію французьких лікарів тестувати вакцину від коронавірусу COVID-19 на жителях Африки.