Президент Володимир Зеленський пообіцяв мінімум мільйон доларів тим, хто зможе створити вакцину проти коронавірусу COVID-19.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів”, – розповів Ляшко.