Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що тема вакцини для України присутня на порядку денному і українці не залишаться "в кінці черги".

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Міністр зазначив, що уряд, президент і посли в окремих країнах активно над цим працюють.

“Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров’я, потім до COVAX, ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно. І щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину”, – каже Кулеба.

Тим не менш, за його словами, поки дещо рано говорити про конкретику, бо “лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин”.