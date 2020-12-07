Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.
Міністр зазначив, що уряд, президент і посли в окремих країнах активно над цим працюють.
“Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров’я, потім до COVAX, ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно. І щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину”, – каже Кулеба.
Тим не менш, за його словами, поки дещо рано говорити про конкретику, бо “лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин”.
- Раніше голова Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що першими вакцину проти коронавірусу COVID-19 отримають працівники сфери охорони здоров’я.