Цю заяву опублікував канал “Україна 24”.

Подоляк констатував, що усвідомлює спроби російських партнерів залишатися ініціативною стороною у переговорному процесі. Саме цим і пояснюються пропозиції сторони РФ щодо шведської або австрійської моделі нейтралітету стосовно України. Однак, наразі Україна перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому у нас не може бути якихось інших моделей, окрім “української” – і лише з юридично вивіреними “гарантіями безпеки”.

Це означає, по-перше, абсолютні гарантії безпеки – не формальні.

“Дійсні, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї”, – наголосив Подоляк.

І Україна більше не повинна залежати від бюрократичних процедур щодо закриття чи незакриття повітряного простору.

“І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов’язково буде закрите”, – заявив радник Єрмака.

Він також додав, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувала напасти на сусідів, на відміну від самих цих сусідів. Тому що зараз потрібне нашій державі – потужні союзники та чіткі гарантії безпеки.