Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки на приєднання України до Програми розширених можливостей Альянсу.

Про це він заявив під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, яка відбулася в штаб-квартирі Альянсу, інформує прес-служба Кабінету Міністрів.

Кулеба наголосив, що Україна повинна стати учасницею Програми розширених можливостей НАТО з практичних, а не політичних міркувань: це сприятиме оперативному обміну розвідувальними даними, поглибленій взаємодії з Альянсом і підвищенню безпеки в Чорноморському регіоні.

“Це питання не політики, а виключно практики. Наші військові потребують тісної взаємодії з Альянсом і обміну інформацією. Особливо це питання актуальне у розрізі загроз у Чорноморському регіоні”, – заявив він.

Кулеба уточнив, що Програма розширених можливостей не входить у трек інтеграції України в Альянс і курсу на набуття членства в НАТО. Для цього є Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО.

У коментарі журналістам віце-прем’єр підтвердив, що Україна офіційно подала заявку на отримання членства в Програмі розширених можливостей НАТО. Відеокоментар оприлюднило “Радіо Свобода”.

“Сьогодні я офіційно звернувся до Північноатлантичної ради з проханням розпочати офіційний розгляд заявки України на отримання статусу члена Партнерства розширених можливостей. Ми також проговорили дуже багато речей, пов’язаних з подальшими реформами”, – заявив Кулеба.

За його словами, якби Україна була учасницею цієї програми, то в ситуації зі збитим літаком МАУ в Ірані Київ міг би швидше отримати розвідувальні дані від союзників у НАТО.

Кулеба зазначив, що деякі держави-члени Альянсу все ще розглядають питання про те, чи потрібно дати Україні статус членства в Програмі розширених можливостей.

“Хочу наголосити, що є деякі держави-члени, які все ще розглядають питання про те, чи потрібно дати Україні цей статус, але керуються вони політичними чинниками, тому що, в принципі, Україна відповідає всім критеріям, необхідним для участі в цій програмі” , – сказав він.

Програма розширених можливостей НАТО є інструментом поглиблення двостороннього співробітництва Альянсу з третіми країнами. Вона дозволяє об’єднати навколо НАТО клуб партнерів, які не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти в ході спільних операцій і навчань. Сьогодні в програму входять Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія і Йорданія.