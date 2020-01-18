Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Про це поінформували в прес-службі Міністерства юстиції України.

“Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини щодо закону “Про очищення влади”. Відповідна скарга на рішення ЄСПЛ була подана 16 січня”, – наголошується в повідомленні.

Як відомо, Європейський суд із прав людини зобов’язав Україну виплатити грошові компенсації п’яти звільненим за законом про очищення влади колишнім чиновникам у зв’язку з порушенням їхніх прав.

Скарги подали звільнені в 2014 році колишній перший заступник начальника слідчого управління Міністерства доходів Миколаївської області Дмитро Басалаєв; колишній заступник начальника кадрового управління Генеральної прокуратури В’ячеслав Полях; колишній заступник прокурора Чернігівської області Олександр Ясь; колишній начальник податкової інспекції міста Яремча Роман Якубовський; колишній заступник управління аграрно-промислового комплексу Олександрівської райдержадміністрації Донецької області Сергій Бондаренко.

Згідно з рішенням суду, всім заявникам необхідно виплатити грошові компенсації (6500 євро першому заявнику, а також по 5300 євро усім решті).

Суд дійшов висновку, що закон про люстрацію не відповідає Конвенції про захист прав людини і порушує права посадових осіб.

У свою чергу заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина відзначав, що рішення ЄСПЛ ще не набуло чинності, і держава має три місяці на оскарження.