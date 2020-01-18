Про це поінформували в прес-службі Міністерства юстиції України.
“Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини щодо закону “Про очищення влади”. Відповідна скарга на рішення ЄСПЛ була подана 16 січня”, – наголошується в повідомленні.
Як відомо, Європейський суд із прав людини зобов’язав Україну виплатити грошові компенсації п’яти звільненим за законом про очищення влади колишнім чиновникам у зв’язку з порушенням їхніх прав.
Скарги подали звільнені в 2014 році колишній перший заступник начальника слідчого управління Міністерства доходів Миколаївської області Дмитро Басалаєв; колишній заступник начальника кадрового управління Генеральної прокуратури В’ячеслав Полях; колишній заступник прокурора Чернігівської області Олександр Ясь; колишній начальник податкової інспекції міста Яремча Роман Якубовський; колишній заступник управління аграрно-промислового комплексу Олександрівської райдержадміністрації Донецької області Сергій Бондаренко.
Згідно з рішенням суду, всім заявникам необхідно виплатити грошові компенсації (6500 євро першому заявнику, а також по 5300 євро усім решті).
Суд дійшов висновку, що закон про люстрацію не відповідає Конвенції про захист прав людини і порушує права посадових осіб.
У свою чергу заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина відзначав, що рішення ЄСПЛ ще не набуло чинності, і держава має три місяці на оскарження.
- У жовтні минулого року до Верховної Ради було внесено законопроєкт, який передбачає скасування закону про люстрацію. Ініціатором законопроєкту № 2287 “Про визнання таким, що втратив чинність, закону України “Про очищення влади” був народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський.
- Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про перегляд закону про люстрацію в зв’язку зі скаргами до Європейського суду з прав людини.