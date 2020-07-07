За фактами незаконних обшуків у кримських татар спецслужбами окупантів порушено кримінальні провадження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“Вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків за місцем проживання громадян України. За даним фактом слідчим управлінням Головного управління національної поліції в АР Крим та м. Севастополя внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що процесуальне керівництво у справі здійснюється прокуратурою Криму.