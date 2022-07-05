Уряди Уельсу та Шотландії погодили виділення коштів на військову допомогу для України. Загальна сума допомоги - 100 000 000 фунтів стерлінгів.

Про це у своєму Twtter-акаунті повідомив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

За його словами, уряд Уельсу погодив надання Україні військової допомоги на суму 35 млн фунтів стерлінгів.

Окрім цього Джонсон зауважив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сім’ї Уельсу прийняли у себе 3000 українців, які виїхали через війну.

Ще 65 млн фунтів військової дороги Україні виділив уряд Шотландії, повідомив британський прем’єр після розмови з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен.

Джонсон заявив, що подякував уряду Шотландії за такий внесок, який дозволи Великій Британії збільшити загальну військову допомогу Україні до 2,3 млрд футів.

Також Борис Джонсон додав, що Шотландія прийняла у себе 6000 українців, які виїхали через повномасштабну війну в Україні.