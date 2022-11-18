Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
Він наголосив, що це вже сьому САУ, яку Словаччина передає для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором.
“Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer була передана українським Збройним силам і готова захищати невинні життя”, – написав Надь.
Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW
— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022
ДОВІДКА: САУ Zuzana 2 – це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Завдяки стволу довжиною 52 калібру артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу було зменшено з чотирьох до трьох.
Окрім цього, гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI – кілька ракет можуть потрапити по одній меті одночасно.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зреагував на повідомлення про те, що під час того, як РФ здійснювала масований обстріл цивільного українського населення, на територію Польщі потрапили дві ракети.