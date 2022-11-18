Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Він наголосив, що це вже сьому САУ, яку Словаччина передає для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором.

“Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer була передана українським Збройним силам і готова захищати невинні життя”, – написав Надь.

ДОВІДКА: САУ Zuzana 2 – це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Завдяки стволу довжиною 52 калібру артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу було зменшено з чотирьох до трьох.

Окрім цього, гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI – кілька ракет можуть потрапити по одній меті одночасно.