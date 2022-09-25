США передали Україні системи протиповітряної оборони NASAMS. У середині вересня у Пентагоні заявляли, що дві системи NASAMS нададуть протягом двох місяців.

Про це повідомило CBS.

За словами президента Володимира Зеленського, зенітні ракетні комплекси потрібні, аби спонукати українців повернутися додому, де стане більш безпечно.

“Ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте, цього навіть близько недостатньо, щоб “закрити” цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців”, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україні потрібна безпека й тоді повернуться громадяни, які будуть працювати та платити податки. У такому випадку Україна не матиме дефіциту в 5 мільярдів доларів у бюджеті.

“Тому це буде позитивно для всіх. Бо на сьогодні Сполучені Штати виділяють Україні 1,5 мільярда доларів щомісяця, щоб підтримати наш бюджет для ведення цієї війни”, – зауважив він.

Зазначимо, що президент США Джо Байден оголосив про надання NASAMS до Дня Незалежності України. У новому пакеті військової допомоги було заявлено про виділення шести установок, які допоможуть в обороні повітряного простору. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що NASAMS суттєво допоможуть у захисті об’єктів критичної інфраструктури та посилять українську протиповітряну оборону.

Зазначимо, що NASAMS має найсучаснішу систему захисту, яка є адаптивною. Установка надає можливість максимізувати здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Система має дальність ураження від 20 до 180 км в залежності від снаряда. Висота ураження сягає до 21 кілометру, а ймовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд, також ціль можуть вражати максимально до 1 тисячі метрів на секунду. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.