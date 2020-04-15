Про це повідомило міністерство цифрової трансформації України в Facebook.

Тепер паспорта в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

“Зараз більше 17 тис. українців тестують е-паспорта, а вже зовсім скоро вони будуть доступні кожному в мобільному додатку “Дія”. Паспорт в смартфоні дозволить не носити з собою ID-карти і виписки з неї”, – повідомили у відомстві.

У міністерстві кажуть, що якщо у вас немає ID-карти, можна завантажити в “Дію” закордонний біометричний паспорт, він так само буде завіряти вашу особистість і надавати такі ж права і можливості, як і паперовий, діючий всередині країни.

За інформацією Мінцифри, е-паспорта можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція, а також на пошті, при отриманні посилок, листів і при придбанні алкоголю або тютюну для підтвердження досягнення повноліття.

По завершенні карантину е-паспорта також будуть корисними: під час поїздок залізничним або повітряним транспортом і під час медичного обслуговування та банківських операцій; при отриманні адміністративних послуг.

У міністерстві звернули увагу, що Україна – перша в світі держава, де можливо користуватися цифровим паспортом і одночасно не пред’являти паперовий або пластиковий аналог. Зараз користувачами програми “Дія” є вже понад 2,1 млн українців.