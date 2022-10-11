Сьогодні, 11 жовтня українська сторона повернула тіла 62-х полеглих військових Збройних сил України. Серед них — загиблі в Оленівці.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

Зазначається, що переговори були надтяжкими. Втім, завдяки роботі команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути воїнів, зокрема, бійців із території тимчасово окупованої Оленівки: “Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!” – наголосив Котенко.

У міністерстві нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Процес повернення тіл загиблих українських захисників триває. Операції відбуваються відповідно до норм Женевської конвенції.