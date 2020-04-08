Національна комісія з держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг затвердила тимчасове припинення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі.

Про це повідомляється на сайті коміссії.

Цим рішенням НКРЕКП також внесені зміни на внутрішньому ринку на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування.

Зокрема комісія вирішила:

анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілена пропускна здатність на 2020 рік в частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти;

відшкодувати кошти, сплачені за пропускну здатність, яка була розподілена на річних аукціонах на 2020 рік в частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти;

здійснювати в повному обсязі зменшення розподіленої пропускної спроможності міждержавного перетину у частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти;

обмежити доступну пропускну здатність, яка буде пропонуватися на місячних і добових аукціонах в частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти до 0 МВт.