Про це повідомляється на сайті коміссії.
Цим рішенням НКРЕКП також внесені зміни на внутрішньому ринку на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування.
Зокрема комісія вирішила:
анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілена пропускна здатність на 2020 рік в частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти;
відшкодувати кошти, сплачені за пропускну здатність, яка була розподілена на річних аукціонах на 2020 рік в частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти;
здійснювати в повному обсязі зменшення розподіленої пропускної спроможності міждержавного перетину у частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти;
обмежити доступну пропускну здатність, яка буде пропонуватися на місячних і добових аукціонах в частині міждержавних перетоків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичної Спільноти до 0 МВт.
- У грудні Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року. Документ вводить заборону на імпорт електроенергії з Росії.
- 25 лютого президент України Володимир Зеленський поставив перед міністром енергетики Олексієм Оржелем завдання обмежити імпорт електроенергії та вугілля.