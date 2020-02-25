Про це глава держави заявив на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі.
За словами Зеленського, Україна не може імпортувати вугілля і електроенергію з країн, які не пускають її на свої ринки.
“Про який імпорт може бути в цілому мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки? Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. Якщо якась марка у нас не видобувається, тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання конкретної марки й імпорту цієї марки. Імпорту немає зараз місця в нашій вугільній галузі”, – наголосив Зеленський.
Президент додав, що це питання необхідно вирішити терміново.
“Це термінове завдання нашому міністрові”, – заявив Зеленський.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.
- У грудні Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року. Документ вводить заборону на імпорт електроенергії з Росії.
- Керівник “Укренерго” Всеволод Ковальчук повідомляв, що сукупний можливий максимальний імпорт електроенергії з РФ в Україну в річному еквіваленті становить 10 – 15% нинішнього українського попиту.