Про це глава держави заявив на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі.

За словами Зеленського, Україна не може імпортувати вугілля і електроенергію з країн, які не пускають її на свої ринки.

“Про який імпорт може бути в цілому мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки? Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. Якщо якась марка у нас не видобувається, тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання конкретної марки й імпорту цієї марки. Імпорту немає зараз місця в нашій вугільній галузі”, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що це питання необхідно вирішити терміново.

“Це термінове завдання нашому міністрові”, – заявив Зеленський.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.