Спікер делегації Києва в Тристоронній контактній групі по Донбасу і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Україна планує внести зміни до законодавства і скасувати штрафи за в'їзд на непідконтрольні території Донбасу через Росію.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Дом“.

Арестович розповів, що люди змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

“А це велика проблема, яка пов’язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, вони штрафуються. Це проблема відома і віцепрем’єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою”, – розповів він.

Радник глави Офісу президента зазначив, що наші громадяни по обидві лінії фронту не повинні бути оштрафовані.

“Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не повинна штрафувати своїх співвітчизників. На жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації. Погоджувати доводиться зняття цієї заборони з декількома відомствами. Кількість цих відомств — понад 10. І це непросто, бо існує процедура узгодження, і навіть з огляду на особливий період та особливу важливість, все одно це здійснюється непросто. Там повинні бути рішення відповідних відомств, Кабміну, Верховної Ради. Але це питання тримається постійно на контролі. Коли я ставив йому (Резнікову, — ред.) це питання, він сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена”, – резюмував він.