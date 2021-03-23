Кабінет Міністрів України скасував обов'язкову самоізоляцію для громадян, які приїжджатимуть із тимчасово окупованих територій з метою вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19.

Про це свідчить постанова уряду № 230 від 22 березня.

Так, через КПВВ із тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму на підконтрольні українському уряду території без самоізоляції пускатимуть громадян України, які хочуть вакцинуватися проти COVID-19.

Для цього необхідно буде пред’явити запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Цією ж постановою уряду внесені зміни і в правила перетину іноземцями та особами без громадянства контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, АР Крим та виїзду з них.

Визначено, що наявність поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування не потрібна іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України; працівникам представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

Інші особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином КПВВ на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані встановити та активувати мобільний застосунок “Вдома”. У разі неможливості встановлення застосунку вони підлягають обсервації.

Посадові особи Державної прикордонної служби наділені повноваженнями перевіряти встановлення мобільного застосунку громадянами.