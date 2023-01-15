Американські посадовці відзначили українські розробки для введення бойових дій за час повномасштабного вторгнення Росії. Серед них мобільний додаток, який здатен передавати супутникові та розвідувальні дані в реальному часі, та виготовлення запчастин для ремонту важкої техніки в польових умовах.

Про це повідомило CNN.

Мобільний додаток допомагає підрозділам на передовій вести вогонь по конкретних цілях. За словами посадовців, він дуже ефективний інструмент наведення артилерійського вогню.

“Додаток для націлювання є одним із десятків прикладів інновацій на полі бою, які Україна придумала протягом майже року війни, часто знаходячи дешеві розв’язання дорогих проблем”, – йдеться у повідомленні.

Під час широкомасштабного вторгнення українці залучили 3D-принтери для виготовлення запчастин для ремонту важкої техніки в польових умовах. Ще звичайні пікапи було переобладнано в мобільні ракетні установки. Техніки змогли прикріпити складні ракети США до старих радянських винищувачів, таких як МіГ-29.

Ще Україна розробила власну протикорабельну зброю “Нептун” на основі радянських ракетних конструкцій. Боєприпаси здатні вражати російський флот з відстані майже 200 миль.

“Така українська винахідливість вразила офіційних осіб США, які високо оцінили здатність Києва розробляти “Макгайверські” (американський серіал про винахідника, – ред.) рішення для своїх потреб на полі бою, які заповнюють важливі тактичні прогалини, залишені більшою та досконалішою західною зброєю”, – підкреслили в журналісти.

Посадовці США та аналітики відкритих джерел вважають, що Україна стала справжньою бойовою лабораторією для дешевих, але ефективних рішень. Зокрема директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс сказав, що “інновації просто неймовірно вражають”.

Один зі співрозмовників видання додав, що через війну Україна стала “лабораторією для озброєння”. Нині західні розробники можуть дізнатися, як їхнє обладнання поводиться в бойових умовах.