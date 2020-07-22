Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян шести країн.

Відповідний указ №289/2020 опубліковано на сайті глави держави.

Безвізовий режим вʼїзду в Україну та транзитного проїзду через територію країни з 1 серпня 2020 встановлять для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії. При цьому термін їхнього перебування в Україні не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

В указі також зазначається, що безвізовий режим запроваджується “з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства”.