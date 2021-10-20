Кабінет Міністрів схвалив дипломатичний безвіз України з Саудівською Аравією. Відтак, власникам дипломатичних і службових паспортів не треба більше оформляти короткострокові візи.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 жовтня.

Наразі між Україною та Саудівською Аравією діє асиметричний візовий режим. Українці повинні оформити візи для поїздок до Саудівської Аравії. Водночас саудівці з серпня минулого року вони можуть вільно в’їжджати в Україну на 90 днів протягом 180 днів або їхати транзитом через Україну.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проєкт меморандуму про взаємне скасування короткострокових віз для власників дипломатичних, спеціальних і службових паспортів.

Документом передбачається можливість для громадян України з дипломатичними або службовими паспортами здійснювати безвізові поїздки строком до 90 днів протягом 180 днів.