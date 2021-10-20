Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 жовтня.
Наразі між Україною та Саудівською Аравією діє асиметричний візовий режим. Українці повинні оформити візи для поїздок до Саудівської Аравії. Водночас саудівці з серпня минулого року вони можуть вільно в’їжджати в Україну на 90 днів протягом 180 днів або їхати транзитом через Україну.
На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проєкт меморандуму про взаємне скасування короткострокових віз для власників дипломатичних, спеціальних і службових паспортів.
Документом передбачається можливість для громадян України з дипломатичними або службовими паспортами здійснювати безвізові поїздки строком до 90 днів протягом 180 днів.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаж Менцін підписали угоду Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.