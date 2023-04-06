За результатами візиту президента Володимира Зеленського до Польщі наша країна домовилася з польською групою PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) виробляти 125-мм снаряди для танків. До спільного виробництва долучиться українська ДАХК "Артем".

Про це повідомили пресслужби Укроборонпрому і PGZ.

5 квітня компанії підписали угоди про взаємодію. Згідно з нею, передбачено створення нових виробничих ліній на території Польщі. На них планується виготовлення “великої кількості боєприпасів”.

Зі свого боку, Україна надасть технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.

Обидві сторони відповідно до своїх засобів та можливостей будуть постачати компоненти, необхідні для виробництва боєприпасів.

Польща стане другою країною НАТО, з якою “Укроборонпром” вироблятиме снаряди для танків. 14 березня Міністерство оборони заявило, що “Укроборонпром” почав виготовляти 125-мм снаряди для танкової гармати за кордоном з однією з країн НАТО, але якою саме – не повідомлялось.