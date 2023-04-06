На сьогодні оборонна промисловість Німеччини вийшла на пік виробництва. Країна була змушена відреагувати на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило Bloomberg.

Невдовзі після російського вторгнення до України канцлер Німеччини Олаф Шольц на екстреному засіданні парламенту оголосив про “переломний момент”. Він зняв заборону на відправку зброї в зони конфлікту. Також Берлін започаткував спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для модернізації обладнання Бундесверу.

Торік Німеччина посіла шосте місце в експорті зброї, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії. Дані навів Стокгольмський інститут дослідження проблем миру.