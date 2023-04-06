Про це повідомило Bloomberg.
Невдовзі після російського вторгнення до України канцлер Німеччини Олаф Шольц на екстреному засіданні парламенту оголосив про “переломний момент”. Він зняв заборону на відправку зброї в зони конфлікту. Також Берлін започаткував спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для модернізації обладнання Бундесверу.
Торік Німеччина посіла шосте місце в експорті зброї, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії. Дані навів Стокгольмський інститут дослідження проблем миру.
Берлін вирішив досягти цільових витрат НАТО на оборону в розмірі 2% від ВВП після міжнародних закликів.
Наприклад, акції збройного концерну Rheinmetall зросли майже втричі. У такий спосіб вони підняли ринкову вартість вище 10 млрд євро. У березні 2023 року компанія повідомила про рекордні прибутки та пакет замовлень на 26,6 млрд євро.
Також у лютому Hensoldt заявила про рекордні замовлення на 5,4 млрд євро. Агресія Росії повернула потребу в ефективній оборонній промисловості.
- Німецький виробник зброї Rheinmetall будує військовий центр технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в Сату-Маре, Румунія, який, як очікується, розпочне роботу цього місяця для обслуговування зброї, яка використовується для війни в Україні.
- Під час візиту до України віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек зазначив, що має намір дати новий імпульс німецько-українському енергетичному партнерству.