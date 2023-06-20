У червні цього року Україна завершила процес вступу та стала 43 країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Джерело: Міністерство фінансів України.

Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.

“Приєднання до Банку розвитку Ради Європи – це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати існуючі виклики”, — прокоментував очільник Мінфіну Сергій Марченко.

У відомстві пояснили, що співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.

“Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до Банку та його спроможності підтримати країну у відновленні, реконструкції та довгостроковому соціальному розвитку”, – зазначив керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.

Довідково. Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. БРРЄ був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.