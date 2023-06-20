Джерело: Міністерство фінансів України.
Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.
“Приєднання до Банку розвитку Ради Європи – це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати існуючі виклики”, — прокоментував очільник Мінфіну Сергій Марченко.
У відомстві пояснили, що співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.
“Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до Банку та його спроможності підтримати країну у відновленні, реконструкції та довгостроковому соціальному розвитку”, – зазначив керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.
Довідково. Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. БРРЄ був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.
- На 68-му засіданні Європейської Комісії Всесвітньої туристичної організації ООН (ВТО ООН), що відбулось у Софії (Болгарія), Україну вперше в історії обрали головуючою у цьому органі.
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